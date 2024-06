Στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Θα συμμετάσχει σε σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συμμετάσχει, επίσης, σε σύνοδο για την ανοικοδόμηση της χώρας του, ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω X (πρώην Twitter).

Για την επίσκεψή του στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι «ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και εγώ θα συζητήσουμε τη συνέχιση της αμυντικής βοήθειας, την επέκταση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και την κοινή παραγωγή όπλων».

Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα τη χρήση από τον ουκρανικό στρατό όπλων γερμανικής κατασκευής για να πλήττονται στόχοι στο έδαφος της Ρωσίας, κάτι που δίσταζε να κάνει, όπως και άλλες δυτικές χώρες, εκφράζοντας ανησυχίες περί κλιμάκωσης.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, η Γερμανία «ενταφίασε» την παραδοσιακά ειρηνιστική στάση της και έχει μετατραπεί στον δεύτερο κυριότερο προμηθευτή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία σε απόλυτες τιμές, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Ο κ. Ζελένσκι θα συμμετάσχει την Τρίτη 11 Ιουνίου και την Τετάρτη (12.06.2024) σε σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εκδήλωση στην οποία θα είναι παρόντες αντιπρόσωποι κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων δέκα πρωθυπουργών, καθώς και ιδιωτικών εταιρειών. «Η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι επείγουσες λύσεις για τον ουκρανικό τομέα της ενέργειας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Θα συναντηθώ επίσης με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ – Βάλτερ Στάινμαϊερ και την πρόεδρο της Bundestag (σ.σ. της ομοσπονδιακής κάτω Βουλή) Μπέρμπελ Μπας», και επίσης «θα επισκεφθώ στρατιωτική βάση όπου εκπαιδεύονται στρατιώτες μας», πρόσθεσε.

