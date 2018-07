Στον κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ: Μεγάλη επιτυχία η συνάντηση με τον Πούτιν

Λίγες ώρες αφού αναγκάστηκε σε αναδίπλωση των όσων είπε παρουσία του Πούτιν και δήλωσε ότι… «είναι αλήθεια ότι η Ρωσία αναμείχθηκε στις αμερικανικές εκλογές του 2016» και ο ίδιος έχει εμπιστοσύνη στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες (τις οποίες «άδειασε» στο Ελσίνκι) ο Ντόναλντ Τραμπ… ξαναχτύπησε.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε σε όσους τολμούν να πουν ότι η συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη δεν ήταν επιτυχής.

«Η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν κι εμένα ήταν μια μεγάλη επιτυχία» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μια επιτυχία που όπως πρόσθεσε μόνο τα Fake News Media δεν αναγνώρισαν…

The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the Fake News Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2018