Ως θύμα “πολιτικής δίωξης” εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για παράδοση των φορολογικών του στοιχείων στις εισαγγελικές αρχές.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι θύμα “πολιτικής δίωξης” μετά από δύο αποφάσεις του Ανώτατου αμερικανικού Δικαστηρίου σχετικά με τις φορολογικές του δηλώσεις και οικονομικά του αρχεία. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Πέμπτη (09.07.2020), το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως ένας εισαγγελέας της Νέας Υόρκης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να του παραδοθεί μια σειρά οικονομικών εγγράφων του μεγιστάνα Προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών δηλώσεών του.

“Το Ανώτατο Δικαστήριο παραπέμπει τον φάκελο σε κατώτερο δικαστήριο, οι διαδικασίες συνεχίζονται. Πρόκειται μόνο για πολιτικές διαδικασίες”, ανέφερε στο Twitter.

“Πρέπει να συνεχίσω να παλεύω σε μια πολιτικά διεφθαρμένη πόλη της Νέας Υόρκης”, πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον εισαγγελέα της Νέας Υόρκης που ζήτησε μια ολόκληρη σειρά οικονομικών εγγράφων.

“Άδικο γι’ αυτήν την προεδρία και γι’ αυτήν την κυβέρνηση!”.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!