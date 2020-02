Οι Kansas City Chiefs κατέκτησαν το super bowl και στέφθηκαν πρωταθλητές στο NFL μετά από 50 χρόνια.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε κι αυτός να δώσει τα συγχαρητήριά του μέσω twitter στην ομάδα του Κάνσας, ωστόσο φαίνεται πως… δεν ξέρει και πολύ καλά τα “Κάνσας” της χώρας του.

Κι αυτό γιατί στο tweet του έγραψε πως η ομάδα του Kansas City έκανε περήφανη… την πολιτεία του Κάνσας! Κάτι που φυσικά είναι λάθος αφού το Kansas City βρίσκεται στο Μιζούρι και όχι στο Κάνσας.

Μετά από λίγη ώρα διόρθωσε την ανάρτηση, ωστόσο οι χρήστες την είχαν απαθανατίσει… Ακόμη ένα… “υπέροχο” tweet από τον Ντοναλντ Τραμπ.

this tweet is shocking. I can't believe Trump knew Kansas was located in the USA pic.twitter.com/WHc4pct73E

— Matt Oswalt (@MattOswaltVA) February 3, 2020