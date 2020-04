Δεν το συνηθίζει η Bild να έχει έναν… καλό λόγο. Αλλά η πανδημία που προκαλεί ο κορονοϊός και το δράμα που ζει η Ιταλία, δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο, ούτε τους σκληρούς Γερμανούς.

Εντάξει, όχι όλους τους Γερμανούς. Γιατί η Άνγκελα Μέρκελ, ας πούμε, αρνείται να βοηθήσει την Ιταλία (κι άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου) συναινώντας στην έκδοση ευρωομολόγου. Ίσως αυτός να είναι κι ένας λόγος που η Bild δημοσίευσε ένα ολοσέλιδο άρθρο, έναν ύμνο προς την Ιταλία και τους Ιταλούς.

Ένα κείμενο συγκινητικό. Ένα κείμενο αποθέωσης της χώρας που δοκιμάζεται από τον κορονοϊό όσο λίγες στον κόσμο. «Είμαστε μαζί σας!» είναι ο τίτλος του κειμένου της Bild, που δημοσιεύει το κείμενός και στα ιταλικά (σ.σ. Siamo con voi!). Συνοδεύεται από μια φωτογραφία μιας νοσοκόμας, με μια μάσκα στο λαιμό, ανάμεσα στις σημαίες της Ιταλίας και της Γερμανίας.

«Θρηνούμε μαζί σας για τους νεκρούς σας. Συναισθανόμαστε τον πόνο σας, επειδή είμαστε σαν αδέλφια», γράφει ο συντάκτης της Bild, απευθυνόμενος στην Ιταλία και το λαό της που κάθε μέρα θρηνεί και περισσότερους νεκρούς από τον κορονοϊό.

Η Bild αποθεώνει την Ιταλία γιατί το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας δεν θα ήταν εφικτό χωρίς εκείνη. Γιατί «φέρατε το καλό φαγητό μαζί σας. Ξαφνικά υπήρχαν τα αντιπάστι, οι φαρφάλες, το τιραμισού. Δεν είχαμε πλέον μόνο πατάτες, ξινό λάχανο και ρολό κιμά».

«Θέλαμε πάντα να είμαστε λίγο σαν εσάς. Τόσο χαλαροί, τόσο όμορφοι, τόσο παθιασμένοι (…) Γι’ αυτό σας ζηλεύαμε πάντα».

«Τώρα σας βλέπουμε να αγωνίζεστε. Σας βλέπουμε να υποφέρετε. (…) Είμαστε νοερά μαζί σας. Θα τα καταφέρετε γιατί είστε δυνατοί. (…) Ciao, Italia. Θα ξαναϊδωθούμε σύντομα. Για έναν εσπρέσο, ένα vino rosso. Είτε σε διακοπές είτε στην πιτσαρία», καταλήγει το άρθρο της Bild.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Bild