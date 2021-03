Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 66 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην πόλη Σοχάγκ στη νότια Αίγυπτο. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι «άγνωστοι» ενεργοποίησαν το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 460 χιλιόμετρα νότια του Καϊρου και είχε ως αποτέλεσμα των εκτροχιασμό πολλών βαγονιών. «Τριάντα δύο πολίτες σκοτώθηκαν και 66 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Τάχτα, στο διαμέρισμα της Σοχάγκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

«Τα τρένα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν χωρίς μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο βαγόνια τους και ένα τρίτο να ανατραπεί», δήλωσε μια πηγή στο Reuters.

Όπως ανακοίνωσε η αρχή των σιδηροδρόμων της χώρας, τα τρένα συγκρούστηκαν όταν ενεργοποιήθηκε από “αγνώστους” το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, κοντά στην Σοχάγκ με αποτέλεσμα να σταματήσει το προπορευόμενο τρένο και το άλλο να πέσει πάνω του.

Η υπουργός Υγείας Χάλα Ζάγεντ βρίσκεται καθ΄οδόν προς τον τόπο του δυστυχήματος για «να παρακολουθήσει την κατάσταση της υγείας των τραυματιών», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, στο σημείο βρίσκονται δεκάδες ασθενοφόρα και μεταφέρουν τραυματίες.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

