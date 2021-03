Σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε την Παρασκευή (26/3) βόρεια της πόλης Σοχάγκ στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 32 άνθρωποι και οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 66.

Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων από το Κάιρο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Αιγύπτου η μία αμαξοστοιχία χτύπησε την άλλη από πίσω. Ως αποτέλεσμα τρία βαγόνια εκτροχιάστηκαν ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Τα τρένα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν χωρίς μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο βαγόνια τους και ένα τρίτο να ανατραπεί», δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Reuters.

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision – health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5