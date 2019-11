Λίγες μόλις ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό στο Λονδίνο, όπου δύο άνθρωποι είναι νεκροί, ένα νέο περιστατικό έρχεται να σημάνει συναγερμό. αυτή τη φορά στην Χάγη.

Σύμφωνα με το Reuters, η ολλανδική αστυνομία κάνει λόγο για “αρκετούς τραυματίες” σε ένα περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι σε εμπορικό δρόμο της πόλης.

Οι Αρχές έχουν σπεύσει άμεσα στο σημείο.

Την ίδια ώρα, η βρετανική Mirror μιλά για τρεις ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί από μαχαίρι, ενώ ο δράστης καταζητείται!

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν το σημείο της επίθεσης που έχει πια αποκλειστεί. Οι αναφορές λένε πως ο εμπορικός αυτός δρόμος ήταν γεμάτος από ανθρώπους που ψώνιζαν για την Black Friday.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ύποπτος είναι ένας άνδρας 45 έως 50 ετών, με μαύρα κατσαρά μαλλιά, ο οποίος φορούσε ένα κασκόλ και γκρι φόρμες.

Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The Hague#Netherlands pic.twitter.com/jUOdNwIice

— CNW (@ConflictsW) November 29, 2019