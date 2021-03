Επίθεση στα γραφεία της, στη Μόσχα, δέχθηκε το πρωί της Δευτέρας, η ρωσική εφημερίδα Novaïa Gazeta. Για το περιστατικό, εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου από το Μέσο Ενημέρωσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της Novaïa Gazeta μια άγνωστη χημική ουσία περιχύθηκε στην είσοδο των γραφείων σύνταξής της στη Μόσχα. «Το κτίριο όπου βρίσκονται τα γραφεία σύνταξης δέχθηκε σήμερα το πρωί μια χημική επίθεση. Δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε μεταξύ των ορόφων ή να βγούμε στον δρόμο», λέει, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Ντμίτρι Μουράτοφ, προσθέτοντας πως η ουσία αναλύεται αυτή τη στιγμή από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Novaya Gazeta editorial offices in Moscow attacked with some kind of unknown chemical substance. https://t.co/d2jYG5sXkf