Κόσμος

Ο Τραμπ αυτοαποθεώνεται και παρουσιάζει τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης» θητείας του

«Απαγόρευσα στους άνδρες να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα» και «έκανα τα αγγλικά την επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ», δηλώνει μεταξύ άλλων στα επιτεύγματά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ
President Donald Trump waves as he arrives on Air Force One, Wednesday, Sept. 16, 2026, at Joint Base Andrews, Md.
Photo / AP Photo/Alex Brandon
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Τον δικό του απολογισμό έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social τα 25 σημαντικότερα «επιτεύγματα» της προεδρίας του. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε έμφαση, μεταξύ άλλων, στη μετανάστευση, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στην ανάρτησή του τον τίτλο «TOP 25 TRUMP ACCOMPLISHMENTS OF TERM THREE», κάνοντας λόγο για «τρίτη» θητεία. Στη λίστα του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, περιλαμβάνει μια σειρά από πολιτικές και αποφάσεις που ο ίδιος παρουσιάζει ως σημαντικές επιτυχίες της κυβέρνησής του.

Μεγάλο μέρος της ανάρτησής του αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια των συνόρων. Όπως υποστήριξε, «πέτυχα τα πιο ασφαλή σύνορα στην Ιστορία – ΜΗΔΕΝ παράνομοι αλλοδαποί έγιναν δεκτοί στις ΗΠΑ τους τελευταίους 16 μήνες».

Αναφορά έκανε και στο Ιράν, παρουσιάζοντας τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ως ένα ακόμη επίτευγμα της κυβέρνησής του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «εξάλειψα την ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο», ώστε η χώρα «να μην αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικά όπλα».

Στο οικονομικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνησή του σε εισαγόμενα προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν «να ανακάμψει η αμερικανική μεταποιητική βιομηχανία”. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπέγραψε νόμους για “τις μεγαλύτερες μειώσεις φόρων στην Αμερικανική Ιστορία».

Ο Τραμπ συμπεριέλαβε στη λίστα του και την εξωτερική πολιτική, ισχυριζόμενος ότι «τους πρώτους 12 μήνες έβαλα τέλος σε 8 πολέμους με ιστορικές ειρηνευτικές συμφωνίες – περιλαμβανομένου του πολέμου στη Γάζα». Πρόκειται για ισχυρισμούς που ο ίδιος παρουσιάζει ως απολογισμό της πολιτικής του και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται αυτομάτως ως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα γεγονότα.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα σημεία που ξεχώρισε ήταν οι πολιτικές της κυβέρνησής του για τα γυναικεία αθλήματα, γράφοντας «Απαγόρευσα στους ΑΝΔΡΕΣ να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα», καθώς και η απόφαση με την οποία, όπως ανέφερε, «έκανα τα αγγλικά την επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ».

Η ανάρτηση έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο για τις ΗΠΑ, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, από τις οποίες θα προκύψει η νέα σύνθεση του Κογκρέσου.

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