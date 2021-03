Συναγερμός στη Σιβηρία: Φόβοι για μόλυνση μετά από φωτιά σε αγωγό αερίου (video)

Έντονη ανησυχία των αρχών στη Σιβηρία για ενδεχόμενη ρύπανση έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποθαλάσσιο αγωγό αερίου στο μέσον ενός παγωμένου ποταμού. Εκπρόσωπος μιας ρωσικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ελέγχου ανακοίνωσε τη διενέργεια ελέγχων.

Περίπου 700 τόνοι ενός μείγματος υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (προπάνιο και βουτάνιο) βρίσκονταν σε εκείνο το τμήμα του αγωγού στη Σιβηρία, σύμφωνα με τον Αντρέι Βιλ, εκπρόσωπο της Rostekhnadzor, μιας κυβερνητικής υπηρεσίας που ειδικεύεται στον έλεγχο των υποδομών.

Ο μεγαλύτερος ρωσικός πετροχημικός όμιλός Sibur, στον οποίο ανήκει ο αγωγός, ανέφερε πως η διαρροή αερίου, που σημειώθηκε χθες Σάββατο, προκάλεσε μικρή πυρκαγιά στον ποταμό Ομπ, που είναι καλυμμένος με πάγο και χιόνι αυτή την εποχή, στον αυτόνομο τομέα Χάντι – Μάνσι.

‘Gas is bubbling like a geyser, there is a strong smell of gas and I fear a bit that it might explode close to me’ – journalist Konstantin Shcherbina shares video of last night’s pipeline fire under ice of river Ob by the city of Nizhnevartovsk. One man was injured in the fire pic.twitter.com/xTtouND8Lk