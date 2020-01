Συναγερμός στη Βαγδάτη: Πληροφορίες για εκτόξευση ρουκέτας εναντίον της Αμερικανικής Πρεσβείας!

Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτόξευση πυραύλου, με στόχο την πράσινη ζώνη της Βαγδάτης. Προς τον παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν ακουστεί δύο ισχυρές εκρήξεις από το κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Στην περιοχή αυτή βρίσκεται η Αμερικανική Πρεσβεία, που πρόσφατα έγινε θέατρο μεγάλων και βίαιων αντιαμερικανικών διαδηλώσεων.

Μάλιστα οι ΗΠΑ θεώρησαν “υπεύθυνο” για τις διαδηλώσεις και την εισβολή διαδηλωτών στην Πρεσβεία τον Σουλεϊμανί, που σκοτώθηκε από επίθεση των ΗΠΑ με drone.

UPDATE: The missile explosion blocked the entrance to the road leading to the American embassy in Baghdad, per Sky News — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 4, 2020

#BREAKING A rocket fired towards the Green Zone in #Baghdad, where the US embassy is located: reports — Guy Elster (@guyelster) January 4, 2020

Μάλιστα χρήστες του Twitter ανεβάζουν και βίντεο που καταγράφει την έντονη κινητικότητα των αμερικανικών δυνάμεων που φρουρούν την Πρεσβεία.

#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/UiTOaNCrat — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 4, 2020

Επιπλέον η ανταποκρίτρια του BBC μεταδίδει πως σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες εκδηλώθηκε κι άλλη επίθεση, αυτή τη φορά με στόχο την στρατιωτική βάση Balad, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η βάση αυτή απέχει 80 χιλιόμετρα βορείως της ιρακινής πρωτεύουσας.

Στο μεταξύ, βλήματα όλμων έπληξαν τη συνοικία Τζαντρίγια της Βαγδάτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, ανέφεραν αστυνομικές πηγές.