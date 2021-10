Η αστυνομία της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού το απόγευμα της Τρίτης, 05.10.2021 (σ.σ. ώρα Ελλάδφος) από την ύπαρξη ενός ύποπτου οχήματος μπροστά στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή Μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία έχει ήδη κλείσει τους δρόμους γύρω από το Δικαστήριο.

«Τώρα: Ερευνούμε ένα ύποπτο όχημα μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο» ανέφερε σε σχετική της ανάρτηση στο Twitter, ενώ συστήνει στους πολίτες να μην κυκλοφορούν κοντά στο ιστορικό κτίριο.

NOW: We are investigating a suspicious vehicle in front of the Supreme Court along First Street, NE. Please stay away from the area. We will provide more information as soon as we can. pic.twitter.com/j129pfKIMG