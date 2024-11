Συναγερμός στην Ουκρανία για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση – Ήχησαν οι σειρήνες στο Κίεβο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ουκρανία υπό τον φόβο νέας πυραυλικής επίθεσης από την Ρωσία, μετά την σημερινή (21.11.2024) πρωινή ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας για εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) κατά της πόλης Ντνίπρο.

Ήχησαν οι σειρήνες στο Κίεβο με στόχο να προειδοποιήσουν τους πολίτες για πιθανή επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους, ενώ σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η Ουκρανία εξαπέλυσε πυραύλους τύπου Neptune κατά ρωσικών στόχων στην Σεβαστούπολη.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως ειδικοί διενεργούν έρευνα για να ταυτοποιήσουν το είδος του πυραύλου που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον της περιοχής του Ντνίπρο στην Ουκρανία.

«Όλα τα χαρακτηριστικά του: η ταχύτητα, το ύψος είναι εκείνα ενός βαλλιστικού διηπειρωτικού πυραύλου. Η πραγματογνωμοσύνη είναι σε εξέλιξη», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

Air Raid Alerts now all across Ukraine, as some Channels are claiming that Russia has launched yet another Intermediate-Range/Intercontinental Ballistic Missile. pic.twitter.com/8NWXZoTiHj