Συναγερμός σήμανε στην Πολωνία, καθώς το πρωί της Παρασκευής, 29/12/2023, μπήκε στο εναέριο χώρος της «άγνωστο αντικείμενο» από την περιοχή των συνόρων με την Ουκρανία, την ημέρα που η χώρα αυτή δέχθηκε μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις της Ρωσίας, τόσο με πυραύλους, όσο και με drones.

«Το πρωί, άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας από την πλευρά των συνόρων με την Ουκρανία και από τη στιγμή που διέσχισε τα σύνορα μέχρι που εξαφανίστηκε το σήμα παρακολουθείτο από τα ραντάρ του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας», ανέφερε η Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πολωνικού Στρατού.

«Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο διοικητής επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων κινητοποίησε τις δυνάμεις και πόρους που είχε στη διάθεσή του».

Είναι χαρακτηριστικό ότι τέθηκαν σε υψηλή επιφυλακή οι δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας στην Πολωνία, η οποία είναι χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ.

Poland has put the air defense forces on high alert. – spokesman of the Operational Command of the Polish Armed Forces. 🇵🇱⚠️ pic.twitter.com/9gJB4hSVqQ

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Republika ανέφερε ότι οι αρχές αναζητούν το αντικείμενο αυτό κοντά στην πόλη Χρουμπιέσοφ, στην νότια Πολωνία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία αυτή.

BREAKING:



A missile crossed into Poland from Ukrainian airspace and struck near the village of Wożuczyn-Cukrownia, around 25 km from the Ukrainian border.



Polish President Andrzej Duda has just started an emergency meeting with the National Security Bureau



Developing story… pic.twitter.com/pghOk1biQy