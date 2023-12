Μια από τις μεγαλύτερες πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, ενώ σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 60 έχουν τραυματιστεί στο Κίεβο, στο νότιο, το δυτικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε 114 από τους 158 πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία μετά το τελευταίο κύμα επιθέσεων που προκάλεσε τουλάχιστον 10 θανάτους και δεκάδες τραυματισμούς.

«Ο εχθρός χρησιμοποίησε 158 μέσα αεροπορικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας την περασμένη νύχτα: πυραύλους διαφορετικών τύπων και drones», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία στο δίκτυο Telegram, προσθέτοντας ότι κατέστρεψε 114 στόχους.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και ζημιές αναφέρθηκαν σε μαιευτήριο στην πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία και σε κτίρια στην Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στην Οδησσό, στο νοτιοανατολικό και στο Χάρκοβο στο ανατολικό.

Δύο άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί στο Κίεβο, ενώ περισσότεροι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια αποθήκης που υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πυρομαχικών που έπεσαν, διευκρίνισε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, από τα πλήγματα πυραύλων σε κτίρια με κατοικίες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας της Οδησσού.

The most massive Russian missile attack on Ukraine of the entire war. Russians threw everything they could at us for 12 fucking hours. Every major city, all civilian targets, hospitals, apartment buildings schools, malls. pic.twitter.com/C7MHKGJq1d