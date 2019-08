Συναγερμός στο αεροδρόμιο στο Μόναχο

Πολλοί τερματικοί σταθμοί έκλεισαν και χιλιάδες ταξιδιώτες αποκλείστηκαν, μετά την εισβολή ατόμου στην περιοχή του αεροδρομίου έλεγαν τα πρώτα στοιχεία.

There are water stations in the affected areas and passengers are informed of the situation by means of loudspeaker announcements.

Access to Terminal 2 is currently blocked. pic.twitter.com/gV4SD3Xk6G

— Munich Airport (@MUC_Airport) August 27, 2019