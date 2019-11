Συναγερμός στο Κεντ: 57 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα μετά από «διαρροή επικίνδυνου χημικού»

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την παροχή βοήθειας σε πάνω από 50 άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα στο Κεντ, πιθανότατα εξαιτίας διαρροής επικίνδυνου χημικού.

Τουλάχιστον 57 άτομα παρουσίασαν τέτοια προβλήματα στο Κεντ, κάποια εκ των οποίων οδηγούνται σε νοσοκομείο.

Επί τόπου έσπευσε η Πυροσβεστική του Κεντ και εξειδικευμένοι αξιωματικοί από το Τμήμα «Επικίνδυνων Υλικών», αλλά και ειδικοί στα χημικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η διαρροή έγινε κοντά σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο.

We're responding to an incident in #SuttonRoad #Langley #Maidstone involving a suspected chemical leak on a commercial site. Updates here: https://t.co/ajeWagAB74 pic.twitter.com/xGomyvP0At

57 people are being treated for breathing difficulties after a suspected chemical leak near Maidstone, Kent. Emergency services were sent with a hazards team to a commercial site in Langney. #HeartNews pic.twitter.com/sexlzxZJzD

