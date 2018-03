Συναγερμός στον Λευκό Οίκο! Άνδρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα (ώρα ΗΠΑ) του Σαββάτου (03.03.2018) στην Ουάσινγκτον. Ο Λευκός Οίκος αποκλείστηκε εξαιτίας ενός πυροβολισμού. Ενός πυροβολισμού που όλα δείχνουν πως αφορά μια απόπειρα αυτοκτονίας.

Μοιραία, μόλις ακούστηκε ο πυροβολισμός προκλήθηκε πανικός. Αμέσως, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο Λευκό Οίκο πήραν εντολή να καλυφθούν. Αμέσως, κλείστηκαν στην αίθουσα απ’ όπου γίνεται το briefing.

Λίγο αργότερα, ήρθε και η ενημέρωση από τις Μυστικές Υπηρεσίες.

Οι Μυστική Υπηρεσία (σ.σ. υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της προεδρικής κατοικίας και οικογένειας), μέσω twitter (!) ανανοίνωσε ότι ένας άνθρωπος αυτοπυροβολήθηκε δίπλα από το φράκτη της βόρειας πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.

— U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018