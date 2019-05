Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο – Το ύποπτο αντικείμενο δεν ήταν… ύποπτο

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, έκλεισαν οι δρόμοι γύρω από το Whitehall στο Λονδίνο μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου. Επίσης, αποκλείστηκε και η περίφημη Downing Street όπου βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία. Σημειώνεται ότι σήμερα, ημέρα ευρωεκλογών στην Βρετανία, έχουν γίνει δεκάδες απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμβες που ευτυχώς αποδεικνύεται ότι είναι φάρσες.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience

— MPS Westminster (@MPSWestminster) May 23, 2019