Συναγερμός στο Λονδίνο! Ύποπτο όχημα κοντά στο Κοινοβούλιο

Η βρετανική αστυνομία απέκλεισε για λίγη ώρα το απόγευμα του Σαββάτου (9.3.2019) την γέφυρα του Ουέστμινστερ και δρόμους γύρω από το Κοινοβούλιο.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στην αποβάθρα του Τάμεση στο σημείο του Victoria Embankment, που αποτελεί σημείο συγκέντρωσης τουριστών.

Η κινητοποίηση τερματίστηκε γύρω στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), χωρίς άλλα απρόοπτα.

“Το ύποπτο όχημα ελέγχθηκε και όλοι οι δρόμοι είναι και πάλι ανοικτοί”, ανακοίνωσε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

The incident in Victoria Embankment has now concluded. The vehicle has been deemed non-suspicious. All roads will now be reopened.

