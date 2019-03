Συναγερμός στο Λονδίνο! Ύποπτο πακέτο κοντά στο Κοινοβούλιο!

Στα… κόκκινα οι Αρχές στο Λονδίνο με μια απειλή που ευτυχώς «έσβησε» γρήγορα!

Οι πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η βρετανική Αστυνομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη απειλή από ένα «ύποπτο πακέτο» που βρέθηκε κοντά σε μια από τις εισόδους του βρετανικού Κοινοβουλίου.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης, 06.03.2019. Άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο γρήγορα ανακοινώθηκε -και μάλιστα επίσημα- πως το «πακέτο» δεν συνιστούσε απειλή.

Police are dealing with a suspicious item found at Old Palace Yard, SW1 at 1553hrs on Wednesday, 6 March near the House of Lords – specialist officers are assessing the item. There are no reported injuries. Enquiries continue.

— MPS Westminster (@MPSWestminster) March 6, 2019