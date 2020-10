Συναγερμός στο Παρίσι! Εκκενώθηκε η Αψίδα του Θριάμβου μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι μετά την απειλή για βόμβα στην Αψίδα του Θριάμβου. Η περιοχή έχει εκκενωθεί και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε επίσης ότι οι γραμμές του μετρό στην περιοχή αυτή εκκενώνονται και έχουν αποκλειστεί, όπως επίσης και κομμάτι της Champs Elysées.

“Υπήρξε ένα μήνυμα για βόμβα. Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο για να εξαλείψουν όλες τις αμφιβολίες”, είπε ο εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι μια περίμετρος ασφαλείας έχει οριστεί γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου.

Οπως έκανε γνωστό η αστυνομία του Παρισιού, η εκκένωση της περιοχής ξεκίνησε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, αφού η αστυνομία δέχτηκε τη σχετική πληροφορία.

Η Γαλλία είναι σε κατάσταση συναγερμού μετά την δολοφονία του καθηγητή από φανατικό ισλαμιστή και την έντονη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν και τους φανατικούς ισλαμιστές.

Να σημειωθεί ότι υπήρξαν πολλές ψευδείς προειδοποιήσεις για βόμβες, πιο πρόσφατα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν την περασμένη εβδομάδα και στον Πύργο του ‘Αιφελ πριν από ένα μήνα.

