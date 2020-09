Μεγάλη αναστάτωση στο Τέξας μετά την σοκαριστική είδηση σύμφωνα με την οποία μία αμοιβάδα που τρώει τον ανθρώπινο εγκέφαλο σκότωσε ένα 6χρονο αγόρι.

Σε αποθέματα νερού του Τέξας βρέθηκαν οι εγκεφαλοφάγες αμοιβάδες Naegleria fowleri, οι οποίες πιθανότατα και προκάλεσαν την τραγωδία. Σε οδηγία που εξέδωσε η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Ποιότητας του Τέξας, ζητείται τους κατοίκους των περιοχών Λέικ Τζάκσον, Φρίπορτ, Άνγκλετον, Μπραζόρια, Ρίτσγουντ, Όιστερ Κρικ, Κλουτ και Ρόζενμπεργκ να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου τρεχούμενο νερό από τις βρύσες τους.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ένα 6χρονο αγόρι που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Λέικ Τζάκσον βρέθηκε θετικό στα τεστ για εγκεφαλοφάγες αμοιβάδες.

Εκτιμάται πως το παιδί ήπιε μολυσμένο νερό από εγκατάσταση με πίδακες νερού μπροστά από το δημοτικό κέντρο ή από λάστιχο στον κήπο του σπιτιού του.

Αμέσως οι αρχές έκλεισαν τους πίδακες και έστειλαν δείγμα νερού σε ιδιωτικό εργαστήριο. Στις 14 Σεπτεμβρίου οι πρώτες εξετάσεις βγήκαν αρνητικές. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και στις 25 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα βγήκαν θετικά για τρία από τα έντεκα δείγματα που είχαν σταλεί.

Τα επίπεδα χλωρίου στα αποθέματα νερού ελέγχονται εκ νέου και εκτιμάται πως το νερό θα γίνει πόσιμο σε περίπου τρεις μέρες. Μέχρι τότε, οι ντόπιοι δικαιούνται δωρεάν εμφιαλωμένο νερό.

The presence of a deadly brain-eating amoeba was detected in a Texas city's water supply and is tied to the death of 6-year-old boy earlier this month. https://t.co/BHGfxbcAMN