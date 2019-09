Ο διευθύνοντας σύμβουλος της Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ είχε χθες μια «καλή και εποικοδομητική συνάντηση» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η τεχνολογική εταιρεία.

Με tweet του ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε «μια ωραία συνάντηση με τον Μαρκ Ζάκεμπεργκ στο Οβάλ Γραφείο», χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για τη συνάντηση αυτή.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019