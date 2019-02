Συνεργασία – “κόλαση”: Pizza Hut και KFC ετοιμάζουν την πίτσα της 10ετίας!

Και πώς να γίνει διαφορετικά όταν δύο από τις κορυφαίες αλυσίδες γρήγορου φαγητού παγκοσμίως, ενώνουν τις δυνάμεις τους, έτοιμες να μεγαλουργήσουν, φτιάχνοντας την πίτσα των γευστικών μας ονείρων…

Η Pizza Hut και η KFC, λοιπόν, εργάζονται πυρετωδώς με την ελπίδα να ανταποκριθούν στις προσδοκίες εκατομμυρίων οπαδών της πίτσας.

Ήδη, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως η βρετανική Mirror, διέρρευσε το όνομα του πολυαναμενόμενου νέου εδέσματος και πληροφορίες για τα υλικά παρασκευής του.

Έτσι, η πίτσα – έμπνευση της συνεργασίας των δύο κολοσσών λέγεται “The Gravy Supreme”, και παρασκευάζεται από ένα συνδυασμό σάλτσας KFC και κοτόπουλου popcorn.

Αφορμή, αποτελεί η γιορτή της Ημέρας Πίτσας σήμερα, 9 Φεβρουαρίου και αποτελείται από μία βάση Pizza Hut με τυρί, KFC σάλτσα, αντί για σάλτσα ντομάτας, κοτόπουλο ποπκόρν, γλυκό καλαμπόκι, μοτσαρέλα και σκόρδο.

Δυστυχώς, δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για παραγγελία, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμών από τους ειδικούς της Pizza Hut και μερικών εκ των επικεφαλής ειδικών καινοτομίας των KFC.

KFC and Pizza Hut team up to create Popcorn Chicken Pizza – with a gravy base #NationalPizzaDayhttps://t.co/XXmNtDl3FO pic.twitter.com/OLd0qzjKsd

— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) February 9, 2019