Καθισμένοι σε απόσταση ο ένας από τον άλλο, 24 άνδρες και 5 γυναίκες που φορούν μάσκες. Αυτό είναι το σκηνικό της Συνόδου ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής στην εποχή του νέου κορονοϊού…

The kids are having fun at the European Council. #euco #thuglife #newnormal #creative #handshakes pic.twitter.com/CErQtiTTQ8

Για να αναθερμάνουν αυτήν την κάπως παράξενη ατμόσφαιρα από την οποία… χαρακτηρίστηκε η Σύνοδος Κορυφής, οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπό τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γιόρτασαν τα γενέθλια δύο εξ αυτών: του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα (59 ετών) και της καγκελαρίου της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ (66 ετών).

Για την καγκελάριο, φιάλες λευκού κρασιού Βουργουνδίας από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, βελγικές σοκολάτες από τον Σαρλ Μισέλ, ένα μπουκαλάκι με αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου από τη Βουλγαρία που της προσέφερε ο πρόεδρος της χώρας Μπόικο Μπορίσοφ και μια μετάφραση στα γερμανικά του διηγήματος «Περί Τυφλότητος» του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας Πορτογάλου συγγραφέα Ζοζέ Σαραμάγκο, το οποίο της χάρισε ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα.

Όσο για την Αυστριακό ηγέτη Σεμπάστιαν Κουρτς, πρόσφερε ένα “Sachertorte“, το διάσημο σοκολατένιο γλυκό της Βιέννης.

Η Άνγκελα Μέρκελ προσέφερε από την πλευρά της στον Πορτογάλο ομολόγο της Κόστα ένα αντίγραφο ενός χάρτη του 17ου αιώνα της Γκόα, πρώην αποικίας της Πορτογαλίας, απ’ όπου κατάγονται οι πρόγονοί του και τον κατάλογο μιας έκθεσης για τους Πορτογάλους πλοηγούς, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν του χάρισε έναν πίνακα.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας προσέφερε στους συναδέλφους του… ένα προσωπικό κιτ Covid-19 που περιείχε μάσκες διαφορετικών χρωμάτων.

Από την πλευρά του, ο Ξαβιέ Μπετέλ έβγαλε ένα μπουκάλι αφρώδους οίνου από την κάβα του Λουξεμβούργου για την Μέρκελ και τον Κόστα, χωρίς να ξεχάσει την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία μόλις παντρεύτηκε. Ή για να το πούμε πιο σωστά… κατάφερε να παντρευτεί!

Σε ό,τι αφορά τη μάσκα, η φαντασία δεν επικράτησε, με τους περισσότερους να επιλέγουν λευκές, μπλε ή μαύρες. Μονάχα ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ φορούσε μια μάσκα με τη λέξη “Moien” (καλημέρα στα λουξεμβουργιανά ) και τα εθνικά χρώματα της χώρας του (κόκκινο, λευκό, μπλε).

Πάντως, η Γερμανίδα καγκελάριος δεν δίστασε να επαναφέρει στην τάξη τον Μπόικο Μπορίσοφ, όταν αντιλήφθηκε ότι η μάσκα του είχε φύγει από τη θέση της, δείχνοντάς με το δάκτυλό της τη μύτη του, που είχε βγει έξω.

Για την πρώτη αυτή Σύνοδο «με σάρκα και οστά» εδώ και 5 μήνες, οι αντιπροσωπείες ήταν περιορισμένες στα 5 άτομα, έναντι 20 κατά το παρελθόν, και οι χαιρετισμοί με τον αγκώνα έδιναν και έπαιρναν.

Εντούτοις, ηγέτες ανατολικών χωρών, όπως ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν και ο Τσέχος Αντρέι Μπάμπις, παραβίασαν τους κανόνες μη διστάζοντας να δώσουν το χέρι τους για μια χειραψία.

Υπήρξαν πάντως και άβολες στιγμές, όπως αυτή που ο Σαρλ Μισέλ ξεκίνησε τις δηλώσεις αλλά… να το ξαναπάμε!

Not a good start, let's do it again. Like the #euco itself. pic.twitter.com/DGrzjesqHy