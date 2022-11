Η βραβευμένη εταιρεία ακινήτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Binghatti και η εταιρεία κοσμημάτων και ρολογιών Jacob & Co συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν τον υψηλότερο ουρανοξύστη κατοικιών στον κόσμο. Το κτίριο θα έχει περισσότερους από 100 ορόφους και ύψος 472 μέτρων, ενώ αναμένεται να αποτελέσει το νέο τοπόσημο στο Ντουμπάι.

Ο ουρανοξύστης Burj Binghatti Jacob & Co Residences πρόκειται να υποσκελίσει τον Central Park Tower της Νέας Υόρκης. Η λεπτή σιλουέτα του κτιρίου θα επιστεγάζεται κατά τρόπο που να μιμείται στον ουρανό την υψηλότατου επιπέδου κοπή διαμαντιών της Jacob & Co. Τα πλέον πολυτελή ρετιρέ θα προσφέρουν δυνατότητα πανοραμικής θέας στην πολύβουη πόλη του Ντουμπάι και κάθε ένα θα παίρνει το όνομα ενός από τα κορυφαία ρολόγια της Jacob & Co, η οποία θα συμμετέχει στον σχεδιασμό των εσωτερικών τους.

Πολυτελείς ανέσεις θα περιλαμβάνονται επίσης στον Burj Binghatti. Μεταξύ αυτών, πισίνα με ανεμπόδιστη θέα προς το Downtown Dubai, πολυτελές σπα και γυμναστήριο. Στη διάθεση των κατοίκων εκεί, ομάδα υπαλλήλων υποδοχής η οποία θα προσφέρει α λα καρτ υπηρεσίες: φροντίδα παιδιών, σωματοφύλακες, σοφέρ και προσωπικούς σεφ.

Δείτε εδώ πώς θα είναι ο ουρανοξύστης:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Binghatti – بـن غـاطـي (@binghatti)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Binghatti – بـن غـاطـي (@binghatti)

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ