Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τραυματίες μετά από συντριβή αεροσκάφους σε γειτονιά στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι πρώτες αναφορές έγιναν στις 12:15 μμ (τοπική ώρα) με αξιωματούχους της αστυνομίας να προχωρούν άμεσα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές λεωφόρους της περιοχής.

If you live in @CityofSantee, please avoid the area near the 9900 block of N. Magnolia Avenue. @SanteeFire @SDSOSantee and other first responders are at the scene of a plane crash. This is a developing situation. We appreciate your patience and cooperation. pic.twitter.com/mHepnIuhBX