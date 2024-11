Συντριβή αεροσκάφους στο Ιράν – Σκοτώθηκε ένας Ταξίαρχος και ένας πιλότος των Φρουρών της Επανάστασης

Ένας περιφερειακός διοικητής και ένας πιλότος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) σκοτώθηκαν σήμερα (04.11.2024) όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη, όπως ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, ο Ταξίαρχος Hamid Mazandarani, διοικητής της Ταξιαρχίας «Νινευή» των Φρουρών της Επανάστασης και ο πιλότος του αεροσκάφους Hamed Jandaghi, πραγματοποιούσαν «αντιτρομοκρατική επιχείρηση επιτήρησης και αναγνώρισης» στην πόλη Σιρκάν του νοτιοανατολικού Ιράν.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αεροσκάφος αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα με αποτέλεσμα να συντριβεί στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουχιστάν, στα σύνορα του Ιράν με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν.

Iranian State Media has announced that Brigadier General Hamid Mazandarani, the Commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ Nineveh Brigade located in the Golestan Province, was Killed earlier today in a Plane Crash near the City of Sirkan in the Southeast of the Country. pic.twitter.com/cNdLytf5h1