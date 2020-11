Συρία: 10 οι νεκροί από την πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στην Δαμασκό

Τουλάχιστον δέκα μαχητές, ανάμεσά τους τρεις αξιωματικοί της συριακής αεράμυνας και ξένοι παραστρατιωτικοί, σκοτώθηκαν από τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ σήμερα στη Συρία, σύμφωνα με τον απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μεταξύ των δέκα αυτών νεκρών είναι πέντε παραστρατιωτικοί “πιθανόν ιρανικής καταγωγής οι οποίοι ανήκαν στη δύναμη αλ Κουντς”, επεσήμανε το Παρατηρητήριο.

Επίσης σκοτώθηκαν δύο μαχητές φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών, που κατάγονταν από μια αραβική χώρα, όμως το Παρατηρητήριο δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει αν ήταν Λιβανέζοι ή Ιρακινοί.

Τα ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο θέσεις της αεράμυνας του συριακού στρατού κοντά στο αεροδρόμιο της Δαμασκού και νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, εξήγησε ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν, διευθυντής του Παρατηρητηρίου.

Οι βομβαρδισμοί είχαν επίσης στόχο θέσεις και αποθήκες όπλων και πυρομαχικών των ιρανικών και φιλοϊρανικών δυνάμεων κοντά στην πρωτεύουσα της Συρίας, κυρίως στα περίχωρα της Σαγιέντα Ζεϊνάμπ και της Κέσουα.

#NEWS#DAMASCUS // The Syrian government announced that Israel launched an airstrike on the southern region of Damascus, killing 3 of its soldiers.#Syria #Israel pic.twitter.com/mefHeyB65I