Ένα μαχητικό F-16 των ΗΠΑ κατέρριψε ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UCAV) τύπου Anka που επιχειρούσε κοντά στα στρατεύματά τους στη Συρία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, την πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι κατέρριψε αεροσκάφος νατοϊκού συμμάχου.

Αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το drone που καταρρίφθηκε από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν ανήκει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν ξεκαθάρισε ποιανού ιδιοκτησία ήταν.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters, δήλωσαν ότι ένα F-16 κατέρριψε το τουρκικό drone αφού οι ΗΠΑ κάλεσαν πολλές φορές Τούρκους στρατιωτικούς αξιωματούχους για να τους προειδοποιήσουν ότι επιχειρούσαν κοντά στις χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος είπε ότι το τουρκικό drone πιστεύεται ότι ήταν οπλισμένο. «Το UCAV πέταξε πολύ κοντά στη βάση από την οποία επιχειρούν οι αμερικανικές δυνάμεις και κρίθηκε ως απειλή». Την είδηση επιβεβαιώνει και η Wall Street Journal επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο.

