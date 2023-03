Πύραυλοι έπληξαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (30.03.2023) στόχους σε νοτιοδυτικό τομέα της Δαμασκού, την πρωτεύουσα της Συρίας. Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για επίθεση του Ισραήλ.

Σήμερα «στις 00:17 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση εκτοξεύοντας πυραύλους από το κατεχόμενο συριακό (υψίπεδο του) Γκολάν, βάζοντας στο στόχαστρο θέσεις στα περίχωρα της Δαμασκού», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο SANA. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάποιοι από τους πυραύλους καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα της Συρίας.

Το SANA είχε μεταδώσει νωρίτερα πως «ακούστηκαν εκρήξεις μετά τα μεσάνυχτα στα περίχωρα της Δαμασκού». Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) στη Δαμασκό ανέφερε πως τον ξύπνησε ισχυρή έκρηξη. Ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters έκαναν λόγο από την πλευρά τους για τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ισραηλινοί πύραυλοι είχαν στόχο θέσεις των ενόπλων δυνάμεων του συριακού καθεστώτος και οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν. Η ΜΚΟ, η οποία διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη εμπόλεμη χώρα, πρόσθεσε ότι πύραυλοι κατέστρεψαν αποθήκη όπλων και πυρομαχικών, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

