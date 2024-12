Συρία: Η Δαμασκός στα χέρια των τζιχαντιστών – Ο Άσαντ έχει «τραπεί σε φυγή»

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ παραμένει άφαντος, ενώ οι τζιχαντιστές μπήκαν στη Δαμασκό. Τα ξημερώματα της Κυριακής (8.12.2024) οι τζιχαντιστές αντάρτες ανακοίνωσαν πως η Δαμασκός είναι πλέον ελεύθερη από τα δεσμά του Άσαντ, διαμηνύοντας πως ο «τύραννος» Άσαντ τράπηκε σε φυγή, κάλεσαν τους εκτοπισμένους στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην «ελεύθερη Συρία».

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει πως η ηγεσία των συριακών ενόπλων δυνάμεων ενημέρωσε για την ανατροπή του καθεστώτος, επικαλούμενο αξιωματικό που έλαβε σχετικό μήνυμα. Μέχρι στιγμή η τύχη του Μπασάρ αλ Άσαντ αγνοείται.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της συριακής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό Χάντι αλ Μπάχρα δήλωσε ότι «χωρίς τον Μπασάρ αλ Άσαντ» είναι πλέον η Δαμασκός. Τελείωσε «η μαύρη σελίδα στην ιστορία της Συρίας», σχολίασε.

Ο πρόεδρος Άσαντ φέρεται να επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο το οποίο αναχώρησε προς άγνωστο προορισμό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, προτού αποσυρθούν (από αυτό) τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας», είπε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

