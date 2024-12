Συρία: Η πρώτη εμφάνιση του ηγέτη των τζιχαντιστών στο Χαλέπι

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την εξέγερση στη Συρία έκανε ο ηγέτης των τζιχαντιστών Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Ο λόγος για τον Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζουλάνι που ηγήθηκε της εξέγερσης στη Συρία όπου οι τζιχαντιστές κατέλαβαν το Χαλέπι.

Ο ηγέτης Hayat Tahrir al-Sham (HTS) έδωσε έτσι τέλος στις φήμες ότι σκοτώθηκε στη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επιδρομής.

Βίντεο που έχουν ανέβει σήμερα (04.12.2024) στα social media τον δείχνουν να περνάει μέσα από το πλήθος, που ζητωκραυγάζει στο Χαλέπι.

Abu Mohammad al-Julani, the leader of Hayat Tahrir al-Sham (HTS), is filmed in Aleppo in eastern Syria following its takeover by Turkish-backed HTS-led factions. pic.twitter.com/8NQsFGVTll