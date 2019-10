Συρία: Νεκρός και ο εκπρόσωπος τύπου του Ισλαμικού Κράτους – video

Σύμφωνα με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι YPG, ο αλ Μουχατζίρ στοχοθετήθηκε κοντά στην παραμεθόριο πόλη Τζαραμπλούς, έπειτα από προσπάθειες των υπηρεσιών πληροφοριών των SDF και του αμερικανικού στρατού.

Ο διοικητής των SDF Μαζλούμ Άμπντί επισήμανε ότι επρόκειτο για «συνέχεια της προηγούμενης επιχείρησης» κατά τη διάρκεια της οποίας ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι σκοτώθηκε, ενώ περιέγραψε τον εκπρόσωπο τύπου των τζιχαντιστών ως το δεξί χέρι του Μπαγκντάντι.

Μάλιστα χρήστης στο twitter δημοσίευσε βίντεο με το φλεγόμενο φορτηγό στο οποίο επέβαινε ο αλ Μουχατζίρ και το οποίο χτυπήθηκε από την Αμερικανική αεροπορία

Islamic State spokesperson Abul-Hasan Al-Muhajir was killed by an US air strike in cooperation with the Kurdish-led SDF between Mazaalah and Ayn al-Baydah. The area is under the control of the Turkish Army and Turkish-backed jihadistshttps://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/xFx5aDOUyU

