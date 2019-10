Συρία: Οι Αμερικανοί αποσύρουν άμεσα 1.000 στρατιώτες

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αμερικανός υπ. Άμυνας Μαρκ Έσπερ σε συνέντευξή του, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τους στρατιώτες όσο τον δυνατόν γρηγορότερα.

Αυτό επί της ουσίας είναι ακόμα ένα «δώρο» στον Ερντογάν ο οποίος επιχειρεί στην περιοχή εναντίον των Κούρδων από την Τετάρτη (09.10.2019). Αρχικά οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναδιπλωθεί, ωστόσο τώρα… αποχωρούν εντελώς.

Κατά τ’ άλλα… κυρώσεις

Κατά τ΄άλλα ο Τραμπ ανακοίνωσε πως… εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, την ίδια ώρα που τον αφήνει να κάνει ότι θέλει απέναντι στους Κούρδους.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Οκτωβρίου 2019

Όμως λίγο νωρίτερα έλεγε χαρακτηριστικά «Η Τουρκία θεωρεί το ΡΚΚ τους χειρότερους τρομοκράτες. Άλλοι μπορεί να θέλουν να έρθουν και να αγωνιστούν για τη μία ή την άλλη πλευρά. Αστους! Παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση. Ατελείωτοι Πόλεμοι».

…..The Kurds and Turkey have been fighting for many years. Turkey considers the PKK the worst terrorists of all. Others may want to come in and fight for one side or the other. Let them! We are monitoring the situation closely. Endless Wars! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Οκτωβρίου 2019

Πατάει «γκάζι» ο Ερντογάν

Οι ευρωπαϊκές πιέσεις πάντως όχι μόνο δεν πτοούν τον Ερντογάν, αλλά τον έκαναν να… πατήσει γκάζι, στην στρατιωτική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» στη Συρία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, σε σημερινή ομιλία του, έκανε τον -μέχρι τώρα- απολογισμό της επιχείρησης, ανακοινώνοντας με καμάρι ότι έχουν απελευθερώσει 109 τ.χλμ. και θα συνεχιστεί σε βάθος 30-35 χιλιομέτρων, εντός της συριακής επικράτειας.

Επιπλέον, ανέφερε πως «440 τρομοκράτες σκοτώθηκαν, 26 τραυματίστηκαν, 24 αιχμαλωτίστηκαν», καθώς και πως οι δυνάμεις υπό την ηγεσία της Τουρκίας ελέγχουν την πόλη Ρας αλ Άιν, ενώ έχουν περικυκλώσει την πόλη Τελ Αμπιάντ.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν το ΡΚΚ έριξε 652 όλμους και πυραύλους στις τουρκικές επαρχίες Σανλιούρφα, Σιρνάκ και Γκαζιαντέπ. «18 πολίτες, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, μαρτύρησαν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δύο Τούρκοι στρατιώτες και 16 μέλη του συμμαχικού στην Άγκυρα Συριακού Εθνικού Στρατού έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε πως ανάμεσα στους νεκρούς από οβίδες του PKK είναι ένα βρέφος 9 μηνών, ο 11χρονος Μαζλούμ Γκιουνές, η 11χρονη Ελίφ Τερίμ, που έπαιζε στο δρόμο, και οι ετεροθαλείς αδερφές Εμινέ και Λεϊλά Γιλντίζ, 12 και 15 ετών, ενώ βρίσκονταν με τις μητέρες τους.

Another cross-border attack by YPG terrorists target civilians in the Turkish city of Akcakale as Ankara’s anti-terror campaign in northern Syria enters its fourth day pic.twitter.com/Jad1aCtOgl — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 12, 2019

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε πως «θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα επιβίωσης της Τουρκίας» και επιτέθηκε στην Άγκελα Μέρκελ. Χαρακτήρισε τη γερμανική προσέγγιση απέναντι στην τουρκική επέμβαση στη Συρία ως «περίεργη» και αναρωτήθηκε αν η Μέρκελ υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση. «Εμείς δεν είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ; Μήπως πήρατε στο ΝΑΤΟ την τρομοκρατική οργάνωση και δεν το ξέρω;», της είπα. «Εσείς τους καλείτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και μετά μας λένε nein, nein. Πότε είδατε κάποιον να κάθεται στο τραπέζι με ένα κράτος-τρομοκράτη στο ίδιο τραπέζι;». «Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που έχει πολεμήσει τους τζιχαντιστές», υποστήριξε ο Ερντογάν.