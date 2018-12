Συρία: Όλα κρέμονται από μία κλωστή – Ο Ερντογάν ετοιμάζεται για εισβολή ο Πούτιν θέλει τον Άσαντ

Ο Τραμπ έβαλε ξανά φωτιά στη Συρία. Από τη μια ο Ερντογάν μεταφέρει συνεχώς στραταύματα εντός του συριακού εδάφους, ενώ από την άλλη ο Πούτιν στέλνει μήνυμα ότι οι περιοχές που είναι σήμερα υπό τον έλεγχο των Αμερικανών θα πρέπει να καταληφθούν από τις δυνάμεις του Άσαντ.

Ο Τραμπ τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια των Κούρων και άνοιξε τον δρόμο στον Ερντογάν. Τα τουρκικά μέσα στέλνουν διαρκώς εικόνες από τη μεταφορά στρατευμάτων στην περιοχή.

Troops, tanks, artillery and military vehicles were dispatched to #Syria border from multiple points across #Turkey, some already crossed into Syrian territory and on the move toward #Manbij, Turkish TV claims. pic.twitter.com/zjZAxhni93

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 26 Δεκεμβρίου 2018