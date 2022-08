Τουλάχιστον 21 άμαχοι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στη βόρεια Συρία από τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν δυνάμεις προσκείμενες στο συριακό καθεστώς και από πλήγμα του τουρκικού στρατού.

Η Τουρκία έχει αναπτύξει στρατεύματα στο βόρειο τμήμα της εμπόλεμης χώρας με τη στήριξη ομάδων Σύρων ανταρτών. Οι Τούρκοι στρατιώτες διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον των συριακών κουρδικών δυνάμεων που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Συρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες Παρασκευή το ξημέρωμα τουρκική επίθεση με drone έπληξε «ένα κέντρο για ανήλικα κορίτσια» στην πόλη Σμούκα, κοντά στη Χασακέ στη βορειοανατολική Συρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «τέσσερα παιδιά και να τραυματιστούν 11», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η αυτόνομη κουρδική διοίκηση.

A #Turkish drone killed four Kurdish teenage girls playing volleyball in their school in #Hasakah today. To better understand how terrorist is the ruling regime of #Turkey is to see how their armed forces use their Bayraktar TB2 armed drones against civilians in #Iraq & #Syria. pic.twitter.com/bym2dbhb7y