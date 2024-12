Συρία: Θρίλερ με δημοσιογράφο που είχε απαχθεί το 2012 – Δεν είναι ο άνδρας που βρέθηκε ξυπόλητος

Το θρίλερ με την τύχη του Αμερικανού δημοσιογράφου Όστιν Τάις, ο οποίος είχε απαχθεί στη Συρία το 2012 συνεχίζεται. Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έδειχνε έναν άνδρα, ο οποίος έμοιαζε στον δημοσιογράφο με τον ίδιο τελικά να αναφέρει ότι λέγεται Τράβις Τίμερμαν.

Τα ίχνη του Όστιν Τάις, ενός Αμερικανού δημοσιογράφου και βετεράνου αξιωματικού του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ χάθηκαν στις 13 Αυγούστου του 2012 ενώ έκανε ρεπορτάζ στη Νταράγια της Συρίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 κυκλοφόρησε ένα βίντεο 47 δευτερολέπτων όπου ο Τάις ήταν με δεμένα τα μάτια. Τον Οκτώβριο του 2012, ένας εκπρόσωπος των ΗΠΑ είπε ότι πιστεύεται, με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες που είχε, ότι ο Τάις βρισκόταν υπό την κράτηση της συριακής κυβέρνησης. Το FBI μάλιστα είχε φτάσει στο σημείο να προσφέρει αμοιβή έως και ένα εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με την τύχη του Όστιν Τάις.

Τις τελευταίες ώρες βίντεο έδειχνε έναν Αμερικανό να έχει βρεθεί ξυπόλητος σε ένα χωράφι. Πολλοί έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για τον δημοσιογράφο που είχε απαχθεί το 2012. Το βίντεο είναι από την πόλη Az Zyabeyeh (15 χλμ. νότια της Δαμασκού) με τον άνδρα να είναι ιδιαίτερα σαστισμένος.

We believe that the local residents have found Austin Tice near the Az Zyabeyeh (a towen south of Damascus 15 km) in the Damascus countryside. This video shows a person we believe to be Austin in the town of Az Zyabeyeh with a local family awaiting identification.