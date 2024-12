Συρία: Το Ισραήλ ισοπεδώνει θέσεις του στρατού με εκατοντάδες βομβαρδισμούς – Ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα, Τρίτη (10.12.24) στη Δαμασκό, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, με ΜΚΟ να αναφέρει νωρίτερα πως η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε πάνω από 300 επιδρομές στη Συρία από προχθές Κυριακή, όταν ανατράπηκε ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ «κατέστρεψαν τις κυριότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Συρία», εξαπολύοντας περισσότερους από 300 αεροπορικούς βομβαρδισμούς αφότου πήραν τον έλεγχο στη Δαμασκό αντικαθεστωτικοί κι ανατράπηκε ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφερε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την οργάνωση αυτή, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, η ισραηλινή αεροπορία κατέστρεψε αεροδρόμια, ραντάρ, αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, κέντρα έρευνας του στρατού.

Την ίδια στιγμή προκάλεσε ζημιές ή βύθισε σκάφη του συριακού πολεμικού ναυτικού, ενώ έπληξε επίσης μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στο μεγάλο λιμάνι της Λαττάκειας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

At least 40 Israeli Airstrikes over the hour on Former Sites of the Syrian Arab Army (SAA) in the Capital of Damascus and the Rif Dimashq Governorate. pic.twitter.com/6ZRV94RYJB ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 10, 2024

Νετανιάχου: Το προσαρτημένο Γκολάν θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ισραήλ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα πως το κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του συριακού υψιπέδου του Γκολάν θα συνεχίσει να ανήκει στη χώρα του «για την αιωνιότητα», την επομένη της πτώσης του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

After earlier reports of extensive IDF strikes on the Syrian port city of Latakia, videos have now emerged showing heavy strikes against Syrian naval infrastructure and assets still in the port. These strikes are the latest in a rash of Israeli strikes to diminish and destroy the… pic.twitter.com/Uf3asxRWh6 — OSINTdefender (@sentdefender) December 9, 2024

«Σήμερα, όλος ο κόσμος κατανοεί την κεφαλαιώδη σημασία της παρουσίας μας πάνω στο Γκολάν κι όχι στους πρόποδες του Γκολάν», είπε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ.

Το Γκολάν, το οποίο επιβλέπει τους λόφους της Γαλιλαίας και τη λίμνη της Τιβεριάδας στο βόρειο Ισραήλ, «θα παραμείνει μέρος του κράτους του Ισραήλ για την αιωνιότητα», διατράνωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο στρατός του Ισραήλ κυρίευσε μέρος του υψιπέδου αυτού της Συρίας το 1967 κι απώθησε συριακή επίθεση με σκοπό να ανακαταληφθούν τα χαμένα εδάφη κατά τη διάρκεια του ισραηλινοαραβικού πολέμου του 1973.

Several MiG-29s of the Syrian Air Force were claimed to have been destroyed yesterday, as a result of Strikes by the Israeli Air Force on Khalkhalah Air Base in the Suwayda Governorate. pic.twitter.com/T7sWOXQPwU — OSINTdefender (@sentdefender) December 9, 2024

Το Ισραήλ προσάρτησε το Γκολάν το 1981. «Ο έλεγχός μας στο υψίπεδο του Γκολάν εγγυάται την ασφάλειά μας, εγγυάται την εθνική κυριαρχία μας», επέμεινε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους. «Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον εκλεγμένο πρόεδρο (των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ, διότι ανταποκρινόμενος σε αίτημά μου αναγνώρισε την εθνική κυριαρχία του Ισραήλ στο υψίπεδο του Γκολάν το 2019», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην απόφαση που είχε λάβει εκλεγμένος σήμερα αμερικανός πρόεδρος κατά την πρώτη θητεία του (2017-2021). Η απόφαση αυτή αντίκειται προς σειρά αποφάσεων του ΟΗΕ, κατά τον οποίο η περιοχή αυτή παραμένει κατεχόμενη και η προσάρτησή της στο Ισραήλ παράνομη, δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε πως διέταξε τον στρατό του να «πάρει τον έλεγχο» ουδέτερης ζώνης στα όρια του τμήματος του κατεχόμενου και προσαρτημένου στο Ισραήλ τμήματος του Γκολάν. Η προέλαση των ισραηλινών στρατευμάτων στη ζώνη αυτή αποτελεί «παραβίαση» της συμφωνίας απεμπλοκής του 1974 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία, επισήμανε χθες εκπρόσωπος του ΟΗΕ.