Συρία: Τρεις νεκροί από ισραηλινή επίθεση στη Δαμασκό

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, μετά από επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σήμερα Τετάρτη (02.10.2024) στη Συρία με στόχο αξιωματούχους του Ιράν, που βρίσκονταν στην Δαμασκό.

Το Ισραήλ στόχευσε ένα τριώροφο κτίριο στην πυκνοκατοικημένη γειτονιά Μεζά της Δαμασκού, ενώ στη συγκεκριμένη περιοχή είναι συχνά τα ισραηλινά πλήγματα, καθώς είναι έντονη η παρουσία Ιρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης στη Συρία, τα οποία μετέδωσαν επίσης πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό.

