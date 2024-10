Συρία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από ισραηλινή επίθεση στη Δαμασκό

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, μετά από επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σήμερα Τετάρτη (02.10.2024) στη Συρία με στόχο αξιωματούχους του Ιράν, που βρίσκονταν στην Δαμασκό.

Το Ισραήλ στόχευσε ένα τριώροφο κτίριο στην πυκνοκατοικημένη γειτονιά Μεζά της Δαμασκού, ενώ στη συγκεκριμένη περιοχή είναι συχνά τα ισραηλινά πλήγματα, καθώς είναι έντονη η παρουσία Ιρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης στη Συρία, τα οποία μετέδωσαν επίσης πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι στόχος ήταν μια πολυκατοικία όπου διαμένουν ηγετικά στελέχη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Το κτίριο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από εκείνο που μπήκε στο στόχαστρο το πρωί της Τρίτης και όπου σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, τρεις πολίτες και τρεις μαχητές φιλοϊρανικών οργανώσεων.

Syrian media report an Israeli airstrike in the Mazzeh neighborhood of Damascus. pic.twitter.com/hVp6cttat1