Συρία: Βομβάρδισε θέσεις Κούρδων η Τουρκία

Η Συρία βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Αιτία η επαπειλούμενη εισβολή που ετοιμάζει η Τουρκία. Μια εισβολή που παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ (που τώρα απειλεί θεούς και δαίμονες) πήρε χθες το πρωί το «πράσινο φως» από την Ουάσινγκτον.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με μια ανάρτηση στο twitter και μια προπαγανδιστική φωτογραφία που δείχνει έναν Τούρκο στρατιώτη κι ένα μικρό κοριτσάκι (προφανώς για να στείλει μείνει πως η Τουρκία θέλει να εισβάλει στη βόρεια Συρία για το… καλό όλων) ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως όλα είναι έτοιμα για την εισβολή.

Λίγες ώρες μετά τις πρώτες αναφορές για αεροπορική επιδρομή κατά βάσης Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, το βράδυ της Δευτέρας (07.10.2019), το πυροβολικό της Τουρκίας έπληξε θέσεις κουρδικών ένοπλων ομάδων που ανήκουν στην αντικυβερνητική συμμαχία και βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της επαρχίας της Ράκας.

Σύμφωνα με τον συριακό ραδιοφωνικό σταθμό Σαμ, τουρκικά πυροβόλα στοχοθέτησαν κουρδικές θέσεις ανατολικά της πόλης Ταλ Αμπιάντ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες στις τάξεις των Κούρδων.

Νωρίτερα, αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας βομβάρδισαν κουρδικό κέντρο διοίκησης στην πόλη Μαλικίγια, στην επαρχία Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Μαγιαντίν.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Αλ Χαντάθ ανέφερε ότι έγιναν επίσης αεροπορικά πλήγματα σε περιοχή κοντά στα σύνορα Συρίας-Ιράκ, όχι μακριά από το σημείο διέλευσης Σεμάλκα. Δύο γέφυρες καταστράφηκαν σε αυτόν τον βομβαρδισμό.

Οι εικόνες από τις επιχειρήσεις το βράδυ της Δευτέρας

#Syria : video showing Turkish Air Force targeting area of Semalka border crossing with #Iraq (used to transfer supplies). https://t.co/SAUkTWnbec pic.twitter.com/LLU9zjCzwR

Another video from the alleged #Turkish air strike on a convoy for the #Pentagon-backed #YPG coming from Semalka, #Iraq. pic.twitter.com/ziL3IqTOPh

