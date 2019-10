Συρία: Ξεκίνησε; Πληροφορίες για αεροπορική επιδρομή της Τουρκίας!

Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα κι ο Ερντογάν… μπήκε; Όλα ξεκίνησαν με το «ελεύθερο» που έδωσε ο Πλανητάρχης στον Ερντογάν να «μπει» στην Συρία… Η απόσυρση των στρατευμάτων, που ανακοινώθηκε αργά χθες από τον Λευκό Οίκο, έχει επικριθεί έντονα και από Δημοκρατικούς και από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές , καθώς εγείρει ανησυχίες ότι ανοίγει τον δρόμο για μια τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία και επίθεση ενάντια στις κουρδικές δυνάμεις, συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Πλέον, υπάρχουν και οι πρώτες αναφορές για αεροπορική επιδρομή κατά βάσης Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, στην επαρχία Αλ-Χασάκα, που διεξήγαγε σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης η τουρκική πολεμική αεροπορία.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik

Υπάρχουν επίσης φωτογραφίες που με βάση τις μαρτυρίες στο Twitter δείχνουν τουρκικά στρατεύματα να κατευθύνονται προς τα σύνορα με την Συρία. Να σημειωθεί ξανά πως πρόκειται για αρχικές αναφορές και μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει.

Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η αεροπορική επιδρομή έγινε κοντά στα σύνορα με την Συρία και όχι σε συριακό έδαφος. Όλα τα παραπάνω μένει να επιβεβαιωθούν.

Rojîn Çeto, the co-mayor of Derik, a Kurdish-Christian town in northeastern Syria confirmed there was NO airstrike inside n Syria.

"there is nothing on our side. Its on the basur [Kurdistan region] side. On our side until now there is nothing. The situation is good." (1)

— Wladimir (@vvanwilgenburg) October 7, 2019