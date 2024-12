Συρία: Υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι την 1η Μαρτίου 2025 ανέλαβε ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ

Υπηρεσιακός πρωθυπουργός της μεταβατικής κυβέρνησης στη Συρία αναλαμβάνει μέχρι την 1η Μαρτίου 2025 ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη (10.12.24).

Ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ ήταν επικεφαλής της λεγόμενης κυβέρνησης σωτηρίας που είχαν εγκαταστήσει οι αντάρτες στις περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας τις οποίες ελέγχουν, μέχρι την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media διακρίνεται ο επικεφαλής των δυνάμεων των ανταρτών (HTS) Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι (στο κέντρο), μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της Συρίας, Γκαζί αλ Τζαλάλι (αριστερά) και τον Μοχάμεντ αλ Μπασίρ (δεξιά).

Στη συγκεκριμένη συνάντηση αποφασίστηκε η τοποθέτηση του Αλ Μπασίρ στη θέση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού.

New video shows the meeting between former #Syrian PM Muhammad Ghazi Al-Jalali, HTS’s Abu Mohammed al-Jolani, and Mohammed al-Bashir. The meeting resulted in the appointment of Mohammed al-Bashir (the head of the HTS-tied Syrian Salvation Government) as transitional PM pic.twitter.com/FzJ1WQUH5q