Τα επίσημα πορτρέτα από τη βάφτιση του πρίγκιπα Λούις – Τσαχπινιές από Τζορτζ και Σάρλοτ

Το παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα πορτρέτα από τη βάφτιση του πρίγκιπα Λούις. Η Κέιτ Μίντλετον λάμπει από ευτυχία ενώ κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό πρίγκιπα και τον κοιτάζει όλο αγάπη.

The Duke and Duchess of Cambridge have released an additional photograph taken following the christening of Prince Louis.

The Duke and Duchess hope that everyone enjoys this lovely photograph of Prince Louis as much as they do.

