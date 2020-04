Η πανδημία του κορονοϊού έχει αλλάξει τα πάντα στον πλανήτη και όταν ολοκληρωθεί η καραντίνα ο κόσμος που θα συναντήσουν οι πολίτες θα είναι πολύ διαφορετικός. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του εθνικού πάρκου Κρούγκερ στη Νότια Αφρική όπου τα λιοντάρια βγήκαν… βόλτα στους δρόμους, εκμεταλλευόμενα την απουσία ανθρώπων.

Ολόκληρες πόλεις έχουν ερημώσει καθώς, λόγω των απαγορεύσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ για την αντιμετώπιση του Covid – 19, δεν κυκλοφορεί κανείς στους δρόμους. Οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά δεν μοιάζουν σε τίποτα με όλα όσα είχαμε συνηθίσει.

Στην Νότια Αφρική τα λιοντάρια έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους και κοιμούνται στην άσφαλτο, καθώς δεν κυκλοφορούν πια αυτοκίνητα.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

