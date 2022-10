Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε επαρχία της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα (06.10.2022).

Το μακελειό συνέβη μάλιστα σε παιδικό σταθμό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου της Ταϊλάνδης και ανάμεσα στα θύματα των πυροβολισμών βρίσκονται παιδιά αλλά και ενήλικές.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι πρώην αστυνομικός και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.

Ex-cop gunman kills at least 31 in mass shooting at kids’ daycare centre as desperate manhunt launched in Thailand https://t.co/pSSFEUPasf

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το ποσοστό οπλοκατοχής στη Ταϊλάνδη είναι υψηλό συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και τα επίσημα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τον πολύ υψηλό αριθμό παράνομων όπλων.

Τα περιστατικά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια. Ωστόσο το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR