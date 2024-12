Ταϊβάν: Εννέα νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη σούπερ μάρκετ

Στιγμές απόγνωσης στη Ταϊβάν, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε αποθήκη της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα 9 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο και άλλοι 7 να τραυματιστούν.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα την Πέμπτη (19.12.2024) στην πόλη Ταϊτσούνγκ της Ταϊβάν, τη στιγμή που στην αποθήκη του σούπερ μάρκετ γίνονταν εργασίες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με περισσότερους από 100 άνδρες και κλιμακοφόρα οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες που εξαπλώθηκαν δυστυχώς ταχύτατα.

Στη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς, απεγκλωβίστηκαν 19 άνθρωποι, με 5 από αυτούς να διακομίζονται σε νοσοκομείο έχοντας υποστεί εγκαύματα.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της φωτιάς, καθώς και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανονισμών ασφαλείας στη διάρκεια των εργασιών που εκτελούνταν στο κτίριο.

A fire at a warehouse in central Taiwan, operated by Taiwanese supermarket chain PX Mart, left at least nine dead and seven wounded according to the Central News Agency.https://t.co/dLhzPsm9ZV pic.twitter.com/bqb4Scy2EH